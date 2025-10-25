Drei Brüder organisieren am 31. Oktober ein ganz besonderes Konzert und wollen die Kirche zum Klingen bringen: Rehmsdorfer musizieren für Rehmsdorf. Mitsingen erwünscht.

Philipp Fahr spielt Saxofon, Benjamin Gitarre und Felix Klavier. Die drei Brüder aus Rehmsdorf musizieren gern zusammen. Jetzt soll es am 31. Oktober, 17 Uhr, ein Konzert geben: Rehmsdorfer spielen für Rehmsdorf.

Rehmsdorf/MZ. - Das alte Fachwerkhaus auf dem Hof der Familie Fahr ist ein Rückzugsort für junge Leute. Hier treffen sich die Brüder Benjamin, Philipp und Felix Fahr mit ihren Freunden. Sie musizieren gemeinsam, lernen oder chillen. Gelegentlich finden auch Familienfeiern statt. Jetzt ist es ein kleines Musikstudio geworden, denn seit Wochen wird in dem Fachwerkhaus in Rehmsdorf für ein besonderes Konzert geprobt. Philipp spielt Saxophon, Felix Klavier und Benjamin Gitarre. Gemeinsam fiebern sie einem Auftritt in der Rehmsdorfer Kirche entgegen. Am 31. Oktober heißt es „Viva la Musica“, Rehmsdorfer musizieren für Rehmsdorfer. „Die Idee dazu entstand in einer Teestunde in unserem Bürgerhaus. Das ist eine regelmäßige Veranstaltungsreihe und gemeinsam haben wir überlegt, was wir als nächstes machen könnten“, erzählt Benjamin Fahr. Die Idee verbreitete sich schnell im Ort, die Kirche wurde als Austragungsort ausgewählt. Das Ehepaar Annette und Olaf Schäfer vom Gemeindekirchenrat wurde involviert und Birgit und Frank Galdirs helfen bei den Vorbereitungen. In wenigen Tagen ist es so weit. 14 Hobby-Musiker im Alter von elf bis 44 Jahren wollen die Kirche mit Musik erfüllen. So gibt es beispielsweise ein Streichertrio von zwei Kontrabässen und einer Violine. Die drei jungen Musiker aus Rehmsdorf haben sich extra für diesen Tag zusammengefunden und proben emsig.