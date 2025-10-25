Welche Auswirkungen ein eröffnetes vorläufiges Insolvenzverfahren haben könnte. Wer davon betroffen ist.

Noch mehr Mietersorgen wegen Vivet in Zeitz: Zumindest ein Insolvenzverfahren läuft - Was das bedeutet

Im „Elstercube“ in Gera ist die Vivet GmbH, die Häuser in Zeitz verwaltet, zu finden.

Zeitz/MZ. - Ist die Vivet Immobilien GmbH insolvent? Diese Frage stellen sich auch die Zeitzer Mieter in 100 Wohnungen in der Forststraße und in der Gärtnerstraße. Das Gerücht hält sich jedenfalls seit Wochen hartnäckig. Jetzt gibt es mehr Klarheit, auch darüber, was das für Zeitz bedeutet.