weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Erst kein Warmwasser, jetzt Angst vor dem Winter: Warum Mieter in Zeitz leiden

Probleme von Zeitzer Mietern Erst kein Warmwasser, jetzt Angst vor dem Winter: Warum Mieter in Zeitz leiden

Mieter in der Forststraße und Gärtnerstraße in Zeitz haben zwar Warmwasser und Heizung, aber keine Hausmeister und Servicefirmen mehr. Wie es aktuell um ihren Vermieter/Verwalter steht.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 21.10.2025, 11:33
Die Mieter in der Gärtnerstraße 24 bis 34 in Zeitz sind betroffen.
Die Mieter in der Gärtnerstraße 24 bis 34 in Zeitz sind betroffen. Foto: Angerlika Andräs

Zeitz/MZ. - Warmwasser haben die Mieter in der Zeitzer Forststraße und Gärtnerstraße, und sie können auch die Heizung aufdrehen. „Aber nun hat der Hausmeisterdienst die Arbeit eingestellt“, erzählt ein Anwohner.