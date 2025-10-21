Probleme von Zeitzer Mietern Erst kein Warmwasser, jetzt Angst vor dem Winter: Warum Mieter in Zeitz leiden
Mieter in der Forststraße und Gärtnerstraße in Zeitz haben zwar Warmwasser und Heizung, aber keine Hausmeister und Servicefirmen mehr. Wie es aktuell um ihren Vermieter/Verwalter steht.
Aktualisiert: 21.10.2025, 11:33
Zeitz/MZ. - Warmwasser haben die Mieter in der Zeitzer Forststraße und Gärtnerstraße, und sie können auch die Heizung aufdrehen. „Aber nun hat der Hausmeisterdienst die Arbeit eingestellt“, erzählt ein Anwohner.