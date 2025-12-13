Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn zum 15. Dezember sorgt für einige Veränderungen. Der Landkreis hofft auf reibungslosen Start.

Viele Schüler müssen ab Montag im Landkreis Wittenberg später zur Schule

Wittenberg/MZ/JJT. - Der Landkreis Wittenberg erwartet einen „weitgehend reibungslosen Start“ zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn zum 15. Dezember und den damit einhergehenden angepassten Schulanfangszeiten. Die werden an vielen Schulen um circa eine halbe Stunde nach hinten verschoben, damit mit dem Zug anreisende Schüler pünktlich kommen können.