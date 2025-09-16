weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Fahrplanwechsel führt zu späterem Schulstart für Schüler

Schule soll später beginnen Kinder im Kreis Wittenberg können bald länger schlafen: Was die Gründe sind

Im Landkreis Wittenberg ändern sich Mitte Dezember die Anfangszeiten in den Schulen, der Bus-Fahrplan wird umgestellt. Was das konkret bedeutet.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 16.09.2025, 16:45
Im Dezember wird sich der Busfahrplan für den Landkreis Wittenberg ändern.
Im Dezember wird sich der Busfahrplan für den Landkreis Wittenberg ändern. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Zahlreiche Kinder können demnächst länger schlafen, ein bisschen zumindest. Das ist ein Ergebnis von Änderungen im Bus-Fahrplan und damit verbunden der Anfangszeiten an den Schulen. Erfolgen soll das ab Mitte Dezember. Der Landrat und mehrere Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben am Montag vorgestellt, was das konkret bedeutet.