Um gesund zu werden, kommt es auch darauf an, was nach der Entlassung aus dem Krankenhaus passiert. Doch gerade bei der Anschlussversorgung hapert es. Das soll sich mit einem Projekt von Klinikum Bergmannstrost und Paul-Riebeck-Stiftung in Halle ändern.

Bessere Versorgung nach Krankenhausaufenthalt: Dieses Projekt in Halle setzt auf mehr Personal statt auf Digitalisierung und KI

Mit einem besonderen Projekt wollen Klinikum Bergmannstrost und Paul-Riebeck-Stiftung die Pflege nach einem Klinikaufenthalt verbessern.

Halle (Saale)/MZ. - Henry Rafler nennt es „ein zentrales Versorgungsproblem, das wir im klinischen Alltag immer wieder erleben“. Laut dem Pflegedirektor im Klinikum Bergmannstrost in Halle „müssen wir unsere Patientinnen und Patienten häufig in eine unbefriedigende Pflegesituation entlassen, die die Förderung der Selbständigkeit nicht leisten kann“. Mehr noch: Weil die Nachsorge nicht gut laufe, kämen Patienten wieder ins Krankenhaus.