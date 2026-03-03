Neues Führungsteam für die Bürgermedien in Sachsen-Anhalt: Der Landesverband der Offenen Kanäle hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Bürgermedien aus dem Saalekreis sind besonders stark vertreten.

Zwei Geschäftsführer aus dem Saalekreis im Vorstand: Offener Kanal hat neue Landesspitze

Der neue Vorstand nach der Wahl: (v.l.) Peter Bräunig, Diana Elsner, Martin Kahles und Ivonne Ritter.

Wettin/Merseburg/MZ. - Der Landesverband der Offenen Kanäle Sachsen-Anhalt hat einen neuen Vorstand. Bei der Mitgliederversammlung im Februar im Offenen Kanal Magdeburg wählten die Mitglieder ein vierköpfiges Führungsteam. An der Spitze steht künftig Diana Elsner, Geschäftsführerin des Offenen Kanals Merseburg-Querfurt.