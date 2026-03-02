Eine Geschwindigkeitskontrolle in Jütrichau hat fünf Geldstrafen zur Folge. Für einen 59-Jährigen kommt weiterer Ärger dazu.

Mit 105 km/h durch den Ort - BMW-Fahrer ist bei Kontrolle in Jütrichau doppelt auffällig

Jütrichau/MZ. - In der Zerbster Straße in Jütrichau ist am Sonntag, 1. März, ein BMW-Fahrer mit 105 km/h geblitzt worden. Erlaubt sind dort innerhalb der Ortschaft 50 km/h.

Beamte des Revierkommissariats Zerbst hatten den Verkehr dort zwischen 15 bis 16 Uhr überwacht und insgesamt fünf Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Alle fünf erwartet eine Geldbuße.

Auf den BMW-Fahrer wartet noch weiterer Ärger. Bei dem Mann gab es nach Angaben der Polizei „körperliche Auffälligkeiten“. Auch schwankte die Stimmung des 59-Jährigen innerhalb kurzer Zeit extrem. Ein Drogenschnelltest wurde durchgeführt. Er reagierte positiv. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst. Seinen BMW musste der Mann vorerst stehen lassen.