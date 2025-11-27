weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Technik in der Medizin: Roboter in der Reha: Bergmannstrost in Halle startet als erstes Krankenhaus in Deutschland die klinische Anwendung

Technik in der Medizin Roboter in der Reha: Bergmannstrost in Halle startet als erstes Krankenhaus in Deutschland die klinische Anwendung

Seit einigen Monaten greift das Klinikum Bergmannstrost in Halle in der Reha auf einen Roboter zurück. Die involvierten Therapeuten sind vom Mehrwert überzeugt. Sind es auch die Patienten?

Von Denny Kleindienst 27.11.2025, 09:00
Patient Jan Häßler absolviert im Klinikum Bergmannstrost das Gehtraining mit dem Roboter.
Patient Jan Häßler absolviert im Klinikum Bergmannstrost das Gehtraining mit dem Roboter. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Der Roboter rollt im durchaus flotten Tempo über den Krankenhausflur im Klinikum Bergmannstrost. Einen Namen hat er auch: Thery. Sowie ein Gesicht. Zwei Augen und ein Mund sind auf einem Bildschirm zu sehen. Auf dem Bildschirm steht außerdem: „Bitte folgen Sie mir.“