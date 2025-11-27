Seit einigen Monaten greift das Klinikum Bergmannstrost in Halle in der Reha auf einen Roboter zurück. Die involvierten Therapeuten sind vom Mehrwert überzeugt. Sind es auch die Patienten?

Roboter in der Reha: Bergmannstrost in Halle startet als erstes Krankenhaus in Deutschland die klinische Anwendung

Patient Jan Häßler absolviert im Klinikum Bergmannstrost das Gehtraining mit dem Roboter.

Halle (Saale)/MZ. - Der Roboter rollt im durchaus flotten Tempo über den Krankenhausflur im Klinikum Bergmannstrost. Einen Namen hat er auch: Thery. Sowie ein Gesicht. Zwei Augen und ein Mund sind auf einem Bildschirm zu sehen. Auf dem Bildschirm steht außerdem: „Bitte folgen Sie mir.“