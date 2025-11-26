Tourismus im Südharz Die Zeiten stehen fest - Sonderzüge fahren zum Stolberger Weihnachtsmarkt

Am 13./14. Dezember lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein. Dieser kann in diesem Jahr auch per Zug erreicht werden. Nun stehen die Zeiten und Abfahrtsorte fest. Damit die Züge rollen können, ist an diesem Sonnabend ein Arbeitseinsatz geplant.