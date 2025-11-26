weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Tourismus im Südharz: Die Zeiten stehen fest - Sonderzüge fahren zum Stolberger Weihnachtsmarkt

Tourismus im Südharz Die Zeiten stehen fest - Sonderzüge fahren zum Stolberger Weihnachtsmarkt

Am 13./14. Dezember lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein. Dieser kann in diesem Jahr auch per Zug erreicht werden. Nun stehen die Zeiten und Abfahrtsorte fest. Damit die Züge rollen können, ist an diesem Sonnabend ein Arbeitseinsatz geplant.

Von Helga Koch Aktualisiert: 27.11.2025, 10:14
In den vergangenen Jahren rollte zur Weihnachtszeit hin und wieder mal ein Sonderzug bis in die Fachwerkstadt im Südharz.
In den vergangenen Jahren rollte zur Weihnachtszeit hin und wieder mal ein Sonderzug bis in die Fachwerkstadt im Südharz. Archivfoto: Maik Schumann

Stolberg/MZ. - Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag, ganz besonders dürften sich Eisenbahnfreunde angesprochen fühlen: Am 13. und 14. Dezember, also am 3. Adventswochenende, lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein.