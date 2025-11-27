In Leuna ist am Donnerstagmorgen ein Auto nach einer Kollision zwischen der Carl-von-Linde-Straße und der Merseburger Straße auf die Seite gekippt. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, versorgten die Beteiligten und sicherten die Unfallstelle.

Leuna/MZ. - Zwischen der Carl-von-Linde-Straße und der Merseburger Straße in Leuna ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, befuhr ein Autofahrer die Carl-von-Linde-Straße, ehe er ein aus der Merseburger Straße kommendes Auto touchierte.

Das erste Fahrzeug sei in Folge des Zusammenstoßes auf die Seite gekippt. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und übernahmen die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der dann weitere Versorgung übernahm. Zudem wurden auslaufenden Betriebsstoffe durch die Feuerwehr abgebunden und die Einsatzstelle abgesperrt.