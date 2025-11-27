Die Kreisbibliothek im Bildungshaus in Quedlinburg schließt - aber die Welterbestadt bereitet den Start einer eigenen Stadtbibliothek vor. Was zum Konzept bereits bekannt ist.

Von Null auf neu: So plant Quedlinburg eine eigene Stadtbibliothek

Im Hauptraum der für Besucher bereits geschlossenen Kreisbibliothek im Bildungshaus „Carl Ritter“ in Quedlinburg soll die neue Stadtbibliothek der Welterbestadt entstehen.

Quedlinburg/MZ. - Die Ausleihe ist bereits geschlossen; offiziell wird es auch die Kreisbibliothek in Quedlinburg zum 31. Dezember 2025 sein. Doch seit Anfang 2024 wird daran gearbeitet, ein bibliothekarisches Angebot in Verantwortung der Stadt Quedlinburg vorzuhalten. Mittlerweile „sagen wir selbstbewusst: eine Stadtbibliothek“, so Oberbürgermeister Frank Ruch. Diese „wird aber etwas anders aussehen müssen als die Kreisbibliothek“.