Quedlinburg/MZ. - Der Landkreis Harz wird seine Kreisbibliothek im Bildungshaus „Carl Ritter“ in Quedlinburg zum 31. Dezember 2025 schließen. Aber schon am Freitag, 14. November, wird die Einrichtung in der Heiligegeiststraße 8 zum letzten Mal ihre Türen für Nutzer öffnen. Spätestens dann müssen alle ausgeliehenen Medien zurückgegeben, noch offene Entgelte bezahlt werden. Es gibt aber an diesem Tag auch noch einmal ein spezielles Angebot.