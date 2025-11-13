Die Evangelische Grundschule in Aschersleben ist als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Wie sich die Kinder dort mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen.

Gemeinsam mit Schulleiterin Claudia Lampert bauen die Viertklässler Lotta, Zoé und Bruno eine Windmühle aus Legosteinen.

Aschersleben/MZ - Stolz präsentieren Lotta, Zoé und Bruno bei einem Tag der offenen Tür die kleine Windmühle aus Legosteinen, die sie vor sich auf dem Tisch stehen haben. Ein paar letzte Handgriffe, hier und da ein Tipp auf das Tablet, schon beginnen die Flügel, sich zu drehen, und ein ratterndes Geräusch erklingt. Die Viertklässler von der Evangelischen Grundschule haben schon einige Erfahrungen mit diesem Baukasten namens „Lego Education We.Do.2“ sammeln können. Die Arbeit im naturwissenschaftlich-technischen Bereich spielt an der Ascherslebener Bildungseinrichtung eine wichtige Rolle. Dafür wurde sie nun gemeinsam mit sieben weiteren Schulen aus dem Land als „MINT-freundliche Schule“ zertifiziert.