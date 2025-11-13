Schwere Brandstiftung und versuchter Mord: Diese Vorwürfe erhebt die Staatsanwaltschaft gegen 23-Jährigen. Er soll im Januar 2024 einen Keller in der Dr.-Behring-Straße in Brand gesetzt haben.

Prozess nach Brandserie: 23-Jähriger soll in Wittenberg Feuer gelegt haben - was Zeugen aussagen

Einsatz bei klirrender Kälte: Feuerwehr und Rettungsdienst rücken am 19. Januar 2024 zum Kellerbrand in der Dr.-Behring-Straße in Wittenberg aus.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Er soll im Keller Feuer gelegt haben – wohl wissend, dass über ihm Menschen schlafen. Nur wenige Minuten später brennt das Mehrfamilienhaus in der Dr.-Behring-Straßein Wittenberg. Tiefschwarzer Rauch füllt das Treppenhaus, Panik breitet sich aus. Menschen stehen an Fenstern, rufen um Hilfe. Feuerwehrleute bringen Bewohner mit Fluchthauben durchs verqualmte Treppenhaus hinaus, eine Drehleiter holt weitere aus den oberen Etagen. Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Dieser Brand vom 19. Januar 2024 war kein Unglück, sondern reiht sich in eine Serie rätselhafter Kellerfeuer ein. Und sie hätte Menschen das Leben kosten können.