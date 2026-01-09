Zehntausende Haushalte im Südwesten Berlins waren über Tage ohne Strom. Auch Katastrophenschützer aus Halle sind deshalb im Einsatz gewesen. Wie ist die Saalestadt selbst für so eine Lage gerüstet?

Nach Stromausfall in Berlin: Wie groß ist die Gefahr für Halle?

Ursprung eines großflächigen Stromausfalls: Das Umspannwerk West in Halle-Neustadt war im Februar vor drei Jahren Ziel eines Anschlags.

Halle (Saale)/MZ. - Mit Hilfe aus der Saalestadt: Zehn Hallenser haben geholfen, die Auswirkungen des wohl durch einen Anschlag ausgelösten großflächigen Stromausfalls im Südwesten Berlins zu mildern. Die Helfer seien bis Freitagabend drei Tage lang in der Hauptstadt im Einsatz gewesen, teilt der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) mit. Nach der Alarmierung durch die Regionalstelle Halle hätten sie sich am Mittwoch gegen 4 Uhr mit sogenannten Mehrzweckkraftwagen und einer Netzersatzanlage auf den Weg nach Berlin gemacht.