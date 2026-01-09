weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Katastrophenschutz in Halle: Nach Stromausfall in Berlin: Wie groß ist die Gefahr für Halle?

EIL
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Katastrophenschutz in Halle Nach Stromausfall in Berlin: Wie groß ist die Gefahr für Halle?

Zehntausende Haushalte im Südwesten Berlins waren über Tage ohne Strom. Auch Katastrophenschützer aus Halle sind deshalb im Einsatz gewesen. Wie ist die Saalestadt selbst für so eine Lage gerüstet?

Von Annette Herold-Stolze 09.01.2026, 20:00
Ursprung eines großflächigen Stromausfalls: Das Umspannwerk West in Halle-Neustadt war im Februar vor drei Jahren Ziel eines Anschlags.
Ursprung eines großflächigen Stromausfalls: Das Umspannwerk West in Halle-Neustadt war im Februar vor drei Jahren Ziel eines Anschlags. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Mit Hilfe aus der Saalestadt: Zehn Hallenser haben geholfen, die Auswirkungen des wohl durch einen Anschlag ausgelösten großflächigen Stromausfalls im Südwesten Berlins zu mildern. Die Helfer seien bis Freitagabend drei Tage lang in der Hauptstadt im Einsatz gewesen, teilt der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) mit. Nach der Alarmierung durch die Regionalstelle Halle hätten sie sich am Mittwoch gegen 4 Uhr mit sogenannten Mehrzweckkraftwagen und einer Netzersatzanlage auf den Weg nach Berlin gemacht.