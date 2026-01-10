Reaktionen auf Schulze statt Haseloff Ex-Bildungsministerin zu Wechsel des CDU-Ministerpräsidenten: „Schritt ist richtig, aber er kommt zu spät“

Die CDU will auf der Zielgerade der Legislatur offenbar noch den Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt wechseln. Sven Schulze soll Reiner Haseloff beerben. Doch vor allem der Zeitpunkt stößt bei den Abgeordenten der Deutschlandkoalition aus dem Saalekreis auf geteilte Meinung.