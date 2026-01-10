Reaktionen auf Schulze statt Haseloff Ex-Bildungsministerin zu Wechsel des CDU-Ministerpräsidenten: „Schritt ist richtig, aber er kommt zu spät“
Die CDU will auf der Zielgerade der Legislatur offenbar noch den Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt wechseln. Sven Schulze soll Reiner Haseloff beerben. Doch vor allem der Zeitpunkt stößt bei den Abgeordenten der Deutschlandkoalition aus dem Saalekreis auf geteilte Meinung.
10.01.2026, 06:06
Merseburg/MZ. - Wirtschaftsminister ersetzt Ministerpräsident: Schulze statt Haseloff. Der Wechsel an der Spitze Sachsen-Anhalts, den der Landtag womöglich noch in diesem Monat beschließen soll, stößt bei den Abgeordneten der Regierungsfraktionen aus dem Saalekreis auf geteiltes Echo.