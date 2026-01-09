Reiner Haseloff will sich vorzeitig von der Landesspitze zurückziehen und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze neun Monate vor den Landtagswahlen zu Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten machen. Wie Dessau-Roßlaus CDU-Politiker den überraschenden Schachzug bewerten.

Haseloff will vorzeitig Platz für Nachfolger freimachen - Das sagen CDU-Politiker aus Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/Magdeburg/MZ. - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will sich Ende Januar vorzeitig von der Landesspitze zurückziehen. Ziel des Manövers ist es, das Amt vorzeitig an Sven Schulze, den amtierenden Landeswirtschaftsminister und CDU-Spitzenkandidaten für die im September anstehenden Landtagswahlen, zu übergeben. Ob das gelingt, ist derzeit allerdings noch unklar. Denn auch die Koalitionspartner SPD und FDP müssen mitspielen. Bei den Dessau-Roßlauer CDU-Politikern löst das gemischte Gefühle aus.