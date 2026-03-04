Am Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle häufen sich wieder Beschwerden über Personengruppen, die über die Stränge schlagen. Die Polizei meldet am „Lamu“ für 2025 fast 600 Einsätze in dem Viertel.

„Halt's Maul!“ - So fühlen sich Anwohner am Landesmuseum in Halle von Jugendlichen terrorisiert

Am Landesmuseum in Halle melden Anwohner der Polizei einen brennenden Weihnachtsbaum.

Halle (Saale)/MZ. - Das kurze Video zeigt ein dunkelblaues Auto, das sich mit qualmenden Reifen und dröhnendem Motor laut quietschend vor dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle um die eigene Achse dreht - zur Show vor anderen Jugendlichen. Gefilmt hat die Szene eine Anwohnerin.