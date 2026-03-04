Waldbrandsaison 2026 Forstamtsleiter Justus Presse warnt vor ernster Lage im Landkreis Wittenberg
Die Vorzeichen für die bevorstehenden Monate sind ungünstig. Der Leiter des Forstamts in Annaburg rechnet mit heftigeren Bränden und größeren Herausforderungen.
04.03.2026, 11:30
Annaburg/MZ. - „Ich gehe fest davon aus, dass die Situation hier noch sehr ernst wird.“ Das sagt Justus Presse im MZ-Gespräch. Es geht um die Waldbrandgefahr in der Region. Denn mit dem 1. März hat offiziell die Waldbrandsaison begonnen. Täglich gibt die Waldbrandzentrale, die im Gebäude des Forstbetreuungsamts in Annaburg sitzt, die aktuelle Warnstufe heraus.