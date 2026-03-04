Die Vorzeichen für die bevorstehenden Monate sind ungünstig. Der Leiter des Forstamts in Annaburg rechnet mit heftigeren Bränden und größeren Herausforderungen.

Waldbrandstufe zwei herrscht zur Mitte der Woche, doch aller Voraussicht wird noch zum Ende der Woche Stufe drei erreicht.

Annaburg/MZ. - „Ich gehe fest davon aus, dass die Situation hier noch sehr ernst wird.“ Das sagt Justus Presse im MZ-Gespräch. Es geht um die Waldbrandgefahr in der Region. Denn mit dem 1. März hat offiziell die Waldbrandsaison begonnen. Täglich gibt die Waldbrandzentrale, die im Gebäude des Forstbetreuungsamts in Annaburg sitzt, die aktuelle Warnstufe heraus.