Halle (Saale)/ MZ. - Der SV Halle sammelt Spenden für seine Schwimmabteilung. Bei der Halle Crowd der Stadtwerke bleiben für die Summe von 10.000 Euro, die sich der Verein als Ziel gesetzt hat, bis zum 16. März nicht einmal mehr als zwei Wochen. Das ist das erste Mal, dass die Schwimmer diesen Weg einschlagen. Über solche alternative Finanzierungsmöglichkeiten nachzudenken, werde jedoch immer notwendiger, erklärt Trainerin Heike Gabriel.