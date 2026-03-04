Bei Grabungen in Vorbereitung auf die Landesgartenschau im Kurpark von Bad Dürrenberg haben Archäologen den Fundort der Schamanin ausfindig gemacht. Sie haben nun weitere neue Erkenntnisse gewonnen. Derweil könnte der Fundort iim Kurpark eine neue Installation als Hinweis auf die Heilerin bekommen.

Neue Pollenanalysen liefern wichtige Erkenntnisse zur Schamanin - Fundort könnte neue Installation bekommen

Pollenrückstände wurden nun analysiert und lassen detailliertere Aussagen über das Grab der Schamanin im Kurpark von Bad Dürrenberg zu.

Bad Dürrenberg/MZ. - Noch immer werden die Funde rund um das Grab der Schamanin aus dem Kurpark in Bad Dürrenberg ausgewertet. Nun haben die Archäologen entdeckte Pollen untersuchen lassen. Die neuen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass der Heilerin Blütenpflanzen mit ins Grab gelegt wurden, wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in einer Mitteilung verrät, die nur wenige Wochen vor Eröffnung der Sonderausstellung zur Schamanin im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, erscheint.