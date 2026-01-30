Im Landesmuseum für Vorgeschichte öffnet im März eine umfangreiche Sonderausstellung zu einem Thema, das auch heute noch eine große Faszination ausübt. Im Mittelpunkt steht der 9.000 Jahre alte Fund der berühmten Schamanin von Bad Dürrenberg. Was es noch zu sehen gibt.

Was jahrtausendealte Funde über Schamanen erzählen: Ein erster Blick in die neue Sonderausstellung in Halle

Er weist eindrucksvoll den Weg in die Ausstellung: Juraj Lipták, Archäologie-Fotograf und Szenograf, hat diesen Hingucker für das Atrium des Landesmuseums für Vorgeschichte gestaltet. Die grafischen Motive auf der umgekehrten Pyramide haben eine besondere Bedeutung.

Halle (Saale)/MZ. - Hinter den dicken Mauern des Landesmuseums für Vorgeschichte tut sich was: Im März wird hier eine außergewöhnliche Ausstellung eröffnet, die in ganz Mitteleuropa ihresgleichen sucht. Sie widmet sich einem Thema, das auch und gerade in der heutigen modernen westlichen, vermeintlich rationalen Welt eine ungebrochene Faszination ausübt - dem Schamanismus.