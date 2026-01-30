Der Stadtrat Mücheln wird wohl im Februar den Grundsatzbeschluss fassen, dass mindestens eine Kita im Stadtgebiet schließen muss. Ob es die Einrichtung in Oechlitz trifft, wie diskutiert, ist offen, ebenso der Zeitpunkt. Wie die Eltern aus Oechlitz dagegen argumentieren.

In Mücheln stehen Hunderte Kitaplätze leer – nun ringt die Stadt, welche Einrichtung zuerst schließen muss.

Mücheln/MZ. - Seit vor einer Woche der Sozialausschuss Mücheln empfahl, die Kita Oechlitz zu schließen, und der Bauausschuss parallel dazu darüber diskutierte, dass das ab 1. August der Fall sein soll, schlugen die Wogen im Ortsteil hoch. Denn die Eltern wurden davon völlig überrascht. Auch Ortsbürgermeisterin Nancy Augustin erklärte gegenüber der MZ, sie habe im Vorfeld nichts gewusst.