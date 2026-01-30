Eil
Engagierter Geschäftsmann Konsum Klöden zieht um: Neueröffnung am 3. März – Fördermittel retten Standort
Der neue Konsum in Klöden wird am 3. März eröffnet. Wie lange die derzeitige Verkaufsstelle geöffnet bleibt, was der neue Laden alles bietet wird und warum ein Gerücht nicht stimmt.
30.01.2026, 10:30
Klöden/MZ. - Der Bohrhammer ist bis auf den angrenzenden Parkplatz zu hören. Mauersteine fallen mit Karacho auf den Fußboden, die Räume vermitteln noch nicht den Eindruck, dass hier zum 3. März ein Konsum eröffnet.