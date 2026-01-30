Engagierter Geschäftsmann Konsum Klöden zieht um: Neueröffnung am 3. März – Fördermittel retten Standort

Der neue Konsum in Klöden wird am 3. März eröffnet. Wie lange die derzeitige Verkaufsstelle geöffnet bleibt, was der neue Laden alles bietet wird und warum ein Gerücht nicht stimmt.