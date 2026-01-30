weather bedeckt
  4. Engagierter Geschäftsmann: Konsum Klöden zieht um: Neueröffnung am 3. März – Fördermittel retten Standort

Der neue Konsum in Klöden wird am 3. März eröffnet. Wie lange die derzeitige Verkaufsstelle geöffnet bleibt, was der neue Laden alles bietet wird und warum ein Gerücht nicht stimmt.

Von Thomas Tominski 30.01.2026, 10:30
Kevin Wolters schwingt derzeit den Vorschlaghammer. Denn bis zur Eröffnung am 3. März ist nicht mehr viel Zeit.
Klöden/MZ. - Der Bohrhammer ist bis auf den angrenzenden Parkplatz zu hören. Mauersteine fallen mit Karacho auf den Fußboden, die Räume vermitteln noch nicht den Eindruck, dass hier zum 3. März ein Konsum eröffnet.