Am Schloss Ballenstedt im Harz steht die nächste große Sanierung an. Dabei rückt ein verborgenes Bauproblem in den Fokus. Massive Sandsteinblöcke lösen sich von der historischen Mauer und bereiten den Bauexperten Kopfzerbrechen.

Am Schloss Ballenstedt löst sich eine Stützwand - wie kritisch ist es?

Am Nordflügel des Ballenstedter Schlosses - rechts im Bild - sind weitere Sanierungsarbeiten geplant.

Ballenstedt/MZ. - Am Schloss Ballenstedt sind weitere Sanierungsarbeiten geplant: „Es wurden unter Federführung der Stadtverwaltung Ballenstedt die Vorbereitungen zur baulichen Sanierung der Nordseite des Nordflügels getroffen“, sagt Detlef Heydecke, Geschäftsführer des Schloss- und Schlossparkvereins, der im Nordflügel das Filmmuseum betreibt.