  4. Bahnen, Busse und Straßenverkehr betroffen: Warnstreik soll am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen

Bahnen, Busse und Straßenverkehr betroffen Warnstreik soll am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen

Beschäftigte aus Nahverkehr, Landesverwaltung, Hochschulen und Verkehrsbetrieben treten in den Ausstand. ver.di erhöht damit den Druck in mehreren festgefahrenen Tarifrunden.

Von Julius Lukas Aktualisiert: 30.01.2026, 13:00
Mit einem Warnstreik will ver.di am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens lahmlegen.
Mit einem Warnstreik will ver.di am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens lahmlegen. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Halle/MZ. - Am Montag, dem 2. Februar 2026, ruft die Gewerkschaft ver.di landesweit zu einem ganztägigen Streik auf. Betroffen sind große Teile des öffentlichen Dienstes, die Autobahn GmbH des Bundes sowie der kommunale Nahverkehr, wo es in Halle, Magdeburg und dem Burgenlandkreis zu Arbeitsniederlegungen kommt.