Das Winterwochenende beginnt mit vielen Wolken und nur kurzen Auflockerungen. Niederschläge sind kaum dabei, dafür bleibt es frostig mit Höchstwerten bis –1 Grad.

Achtung, es wird glatt! Schnee und gefrierender Regen lassen den Start ins Wochenende in Sachsen-Anhalt rutschig werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet überquert derzeit laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Sachsen-Anhalt. Dabei bringt es sehr feuchte, aber auch mildere Luft und Schnee mit.

Es wird glatt in Sachsen-Anhalt: Gefrierender Regen und Schnee erwartet

Am Freitag, dem 30. Januar, wird es stark bewölkt mit wenig Niederschlag. Lokal kann es Schnee oder gefrierenden Sprühregen geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen –2 und 1 Grad. Im Harz ist mit starken Böen aus Südost zu rechnen.

In der Nacht zu Samstag, dem 31. Januar, wird es stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen –5 und –2 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Kalter Start ins eisige Wochenende

Am Samstag, dem 31. Januar, startet der Tag mit vielen Wolken, trotzdem bleibt es meist trocken. Bei Temperaturen von maximal –1 Grad weht ein schwacher Ostwind.

In der Nacht zu Sonntag, dem 1. Februar, bleibt es bewölkt. Die Temperaturen sinken auf bis zu –7 Grad ab.

Auch am Sonntag, dem 1. Februar, erwartet der DWD viele Wolken. Bei Temperaturen zwischen –5 und –1 Grad bleibt es niederschlagsfrei.

In der Nacht zu Montag, dem 2. Februar, wird es neblig-trüb. Die Werte fallen auf eisige –6 Grad ab.

Eisig kalter Start in den Februar in Sachsen-Anhalt

Am Montag, dem 2. Februar, lockern sich die Wolken allmählich auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen –6 und –3 Grad. Die Altmark muss sich laut dem DWD auf niedrigere Werte einstellen.

In der Nacht zu Dienstag, dem 3. Februar, sind vereinzelt Wolken am dunklen Himmel zu sehen, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Nacht wird bei Temperaturen zwischen –8 und –5 Grad eisig.