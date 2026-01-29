Der Händler Mohammad Basir Ahmadi bietet in Aschersleben jeden Donnerstag internationale Feinkost an und kommt dafür extra aus Hannover an die Eine. Warum er den weiten Weg auf sich nimmt.

Warum Feinkosthändler jeden Donnerstag aus Hannover nach Aschersleben kommt

Viele Wochenmarktbesucher in Aschersleben kaufen regelmäßig Spezialitäten am Stand von Mohammad Basir Ahmadi ein.

Aschersleben/MZ - Wer regelmäßig den Ascherslebener Wochenmarkt besucht, hat sie mit Sicherheit schon einmal gesehen und vielleicht sogar probiert: die Aufstriche oder Oliven, Mozzarellabällchen, Garnelen, Artischocken oder gefüllten Champignons und Paprika am Stand von Mohammad Basir Ahmadi. „Die Spezialitäten, die wir hier anbieten, sind international und lassen sich keinem einzelnen Land zuordnen“, sagt der Händler.