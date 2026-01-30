Der Triumph beim Regionalwettbewerb der First Lego League ist bereits der vierte Gesamtsieg in Folge. Womit die Schüler vom Naumburger Domgymnasium zudem einen absoluten Heiterkeitserfolg erzielten und nicht nur bei der Jury fröhliches Gelächter provozierten.

Wieder Sieg bei First Lego League - für Verblüffung sorgt „Chaostruppe“ vom Domgymnasium an anderer Stelle

Die Naumburger Domgymnasiasten (hier in der Bildmitte bei der Siegerehrung) waren erfolgreich beim Regionalwettbewerb der First Lego League (FLL) an der Hochschule Merseburg.

Merseburg/Naumburg - Sie scheinen inzwischen offenkundig eine Art Abonnement auf den Gesamtsieg zu haben – die technikaffinen jungen Tüftler vom Team „Chaostruppe“ aus Naumburg, das sich aus der gegenwärtig 16 Mitstreiter zählenden AG Robotik am dortigen Domgymnasium rekrutiert. Zum vierten Mal in Folge gewann die tatsächlich ganz und gar nicht chaotische Truppe aus der Domstadt die Gesamtwertung beim traditionell an der Hochschule Merseburg ausgetragenen Regionalwettbewerb der sogenannten First Lego League (FLL).