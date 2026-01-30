Nach dem Winter sollen die Arbeiten zum Hochwasserschutz an der Weißen Elster in Ostrau beginnen. Auf rund 3,5 Kilometern soll der Damm saniert und erhöht werden. Was geplant ist.

Jetzt geht es los: Damm an der Weißen Elster wird gebaut

Der Deich von Ostrau nach Göbitz soll saniert und erhöht werden. Nach dem Winter können die Arbeiten beginnen.

Göbitz/MZ. - Im Frühjahr geht es los: 13 Jahre nach der Jahrhundertflut im Juni 2013 sollen nun endlich Maßnahmen zum Hochwasserschutz entlang der Weißen Elster realisiert werden. Auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern von Maßnitz über Göbitz bis Ostrau soll der vorhandene Deich saniert und um zirka 75 Zentimeter erhöht werden. Dahinter ist eine Art kleiner Deich mit Böschung geplant, die die Standsicherheit des Dammes erhöhen soll. Neu gebaut wird ein Deichverteidigungsweg. Dieser soll im Falle eines Hochwassers für den Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften zur Verfügung stehen.