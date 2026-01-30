Eil
Sauberkeit an Schulen Diskussion um Schultoiletten in Aschersleben: Gibt es ein Problem mit der Sauberkeit?
Während und nach der jüngsten Sitzung des Ascherslebener Bildungsausschusses in der Luisenschule hat unter anderem der Zustand der dortigen Toiletten für reichlich Diskussionsstoff gesorgt.
30.01.2026, 08:30
Aschersleben/MZ - Es sind ein einprägsames Bild und nicht zuletzt ein einprägsamer Geruch, die bei vielen Mitgliedern des Ascherslebener Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses von ihrer letzten Sitzung bleiben dürften. Die fand in der Grundschule Luisenschule statt, inklusive eines Rundgangs mit den Lehrerinnen Lisa Mentz-Bothe und Caroline Büber, die die Besucher auch auf die WCs der Bildungseinrichtung führten. Dazu gehörte unter anderem die wasserlose Toilette der Jungen im Untergeschoss: eine Art Rinne im Boden, von der ein starker Geruch ausging.