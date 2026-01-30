Während und nach der jüngsten Sitzung des Ascherslebener Bildungsausschusses in der Luisenschule hat unter anderem der Zustand der dortigen Toiletten für reichlich Diskussionsstoff gesorgt.

Diskussion um Schultoiletten in Aschersleben: Gibt es ein Problem mit der Sauberkeit?

Die Lage an der Ascherslebener Luisenschule war auch bei Facebook noch Thema, etwa durch einen Post des CDU-Stadtverbandes.

Aschersleben/MZ - Es sind ein einprägsames Bild und nicht zuletzt ein einprägsamer Geruch, die bei vielen Mitgliedern des Ascherslebener Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses von ihrer letzten Sitzung bleiben dürften. Die fand in der Grundschule Luisenschule statt, inklusive eines Rundgangs mit den Lehrerinnen Lisa Mentz-Bothe und Caroline Büber, die die Besucher auch auf die WCs der Bildungseinrichtung führten. Dazu gehörte unter anderem die wasserlose Toilette der Jungen im Untergeschoss: eine Art Rinne im Boden, von der ein starker Geruch ausging.