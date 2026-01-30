Eil
Tödliche Unfälle im Saalekreis Zwei Motorradfahrer sterben - Staatsanwaltschaft Halle ermittelt
Zwei Motorradfahrer sind am selben Tag und nahezu zur gleichen Uhrzeit tödlich verunglückt. Gegen wen die Staatsanwaltschaft Halle in einem Fall ermittelt.
30.01.2026, 10:01
Halle (Saale)/Merseburg. - Es war ein rabenschwarzer Tag im August vergangenen Jahres: Nahezu zeitgleich sind im Saalekreis zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Im Fall eines getöteten 51-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Halle.