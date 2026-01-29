Was als Erfolgsstory von Leuna-Benzin und Buna-Werk begann, endete im KZ Monowitz bei Auschwitz. Ingenieure aus Leuna und Schkopau planten mit – Zwangsarbeit, Massentod und ein Erbe, das die Region bis heute verfolgt.

Wie ein Chemie-Gigant Leuna reich machte – und zur Mordmaschine für Hitler wurde

Diese Luftaufnahme zeigt das Chemiewerk in Leuna am 1. Oktober 1927. Unter der I.G. Farben wuchs es schnell.

Leuna/Schkopau/MZ. - Man stelle sich vor: VW mit seinen Töchtern, Mercedes und BMW würden sich heute zusammenschließen. Alle großen Autohersteller des Landes unter einem Dach. So ähnlich passierte es Ende 1925 – nur in der Chemie. Damals entstand die I.G. Farben – eine Fusion der großen deutschen Chemiekonzerne, deren Wirkung die Region um Merseburg bis in die Gegenwart prägt.