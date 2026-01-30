Vierter Auftritt von Anundfürsich & Friends sammelt erneut tausende Euro für krebskranke Kinder in der Bitterfelder Seensuchtsalm.

Was ein Benefizkonzert in Bitterfeld besser macht als viele große Shows

Die Musiker von Anundfürsich & Friends stehen beim vierten Benefizkonzert gemeinsam auf der Bühne der Bitterfelder Seensuchtsalm.

Bitterfeld/MZ. - Vor ein paar Tagen war die Seensuchtsalm wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Das vierte Benefizkonzert von Anundfürsich & Friends zugunsten des Vereins Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig zieht zahlreiche Besucher an. Bereits der schnelle Ausverkauf innerhalb von 24 Stunden zeigt, welche Bedeutung sich dieses Format in der Region erarbeitet hat.