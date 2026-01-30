Die Gemeinden im Saalekreis bringen das Geld aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes vor allem auf ihre Straßen. Für welche Straßen genau und wofür noch Querfurt, das Weida-Land, Mücheln, Braunsbedra, Merseburg, Bad Lauchstädt, Schkopau, Leuna und Bad Dürrenberg das Geld ausgeben wollen.

Diese Projekte haben die Gemeinden zwischen Querfurt und Leuna beim Sondervermögen eingereicht

Der Eptinger Rain in Mücheln hat zuletzt aufgrund der Umleitung sehr gelitten. Auch hier sollen Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur eingesetzt werden.

Saalekreis/MZ. - Der 31. Januar galt als Stichtag. Bis dahin mussten die Kommunen ihre Projekte bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt einreichen, die sie noch in diesem Jahr mit dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes finanzieren wollten. Wenige Tage vor Ablauf der Frist sei sie aufgehoben worden. Dennoch stehen einige Projekte schon fest. Ein Fokus für 2026 sind die Straßen.