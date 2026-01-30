2025 hat die Heidestadt insgesamt 225 Einwohner verloren. Es gab mehr Sterbefälle als Geburten und weniger Zu- als Wegzug. Warum das außergewöhnlich ist und was der Bürgermeister sagt.

Gräfenhainichen wird kleiner - Woran das liegt

Vom Wasserturm aus bietet sich ein schöner Blick auf das winterliche Gräfenhainichen. Die Stadt und ihre Ortsteile erfahren 2025 erstmals seit vielen Jahren mehr Wegzüge als Zuzüge.

Gräfenhainichen/MZ. - Im Jahr 2025 ist die Stadt Gräfenhainichen geschrumpft. Das ist insofern besonders bemerkenswert, da die Einwohnerstatistiken in allen vergleichbaren Kategorien für das vergangene Jahr ein Negativsaldo aufweisen. Nicht nur gab es – wie in den jüngsten Jahren zumeist – bedeutend mehr Sterbefälle als Geburten, auch die Wegzüge übersteigen die Zuzüge.