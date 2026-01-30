Einwohnerstatistik im Landkrei Wittenberg Gräfenhainichen wird kleiner - Woran das liegt
2025 hat die Heidestadt insgesamt 225 Einwohner verloren. Es gab mehr Sterbefälle als Geburten und weniger Zu- als Wegzug. Warum das außergewöhnlich ist und was der Bürgermeister sagt.
30.01.2026, 14:00
Gräfenhainichen/MZ. - Im Jahr 2025 ist die Stadt Gräfenhainichen geschrumpft. Das ist insofern besonders bemerkenswert, da die Einwohnerstatistiken in allen vergleichbaren Kategorien für das vergangene Jahr ein Negativsaldo aufweisen. Nicht nur gab es – wie in den jüngsten Jahren zumeist – bedeutend mehr Sterbefälle als Geburten, auch die Wegzüge übersteigen die Zuzüge.