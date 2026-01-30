Technische Innovation und Umweltbewusstsein gehen bei Rundfunk Gernrode längst Hand in Hand: Seit 25 Jahren trägt das Unternehmen das EMAS‑Siegel. Was schon umgesetzt wurde, und was jetzt geplant ist.

Vor der Selektivlötanlage übergibt IHK-Referent Lukas Thormann die Ehrenurkunde für 25 Jahre EMAS-Zertifizierung an Janet Haller, Umweltmanagementbeauftragte bei Rundfunk Gernrode, Sina Dreyer, Assistentin der Geschäftsführung, und Geschäftsführer Marko Haller (v. l.)

Gernrode/MZ. - Das zuvor bleihaltige ist auf bleifreies Löten umgestellt worden, und neu erworben wurde eine Selektivlötanlage, mit der ganz gezielt einzelne Stellen auf der Leiterplatte verlötet werden, Lot auch nur dort aufgebracht wird. „Das spart Zinn und Flussmittel“, erklärt Janet Haller, Umweltmanagementbeauftragte bei der Firmengruppe Rundfunk Gernrode. Nachhaltig und umweltbewusst zu produzieren hat in dem Unternehmen hohen Stellenwert, sagt Geschäftsführer Marko Haller. Und das schon lange.