Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das wirkt sich auf den Busverkehr in der Region aus.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für den kommenden Montag zu einem Warnstreik im kommunalen Nahverkehr auf.

Naumburg/Nebra/tra - Am Montag, 2. Februar, droht in Naumburg und im gesamten Burgenlandkreis der Ausfall von Bussen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Von dem Streik werden sämtliche Buslinien der PVG im Burgenlandkreis betroffen sein, mit Ausnahme des Behindertenverkehrs nach Halle, heißt es in einer Stellungnahme der Gewerkschaft Verdi. Der Warnstreik soll mit Betriebsbeginn starten und bis zum Betriebsende andauern.

Hintergrund der Aktion: Die erste Verhandlungsrunde zum Tarifvertrag Nahverkehr Sachsen-Anhalt ist ohne Ergebnis geblieben.