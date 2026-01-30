Fußballerin Franziska Stieber hütet mit 39 Jahren und nur 1,56 Metern das Tor der Allstedter Damen. Wie sie tickt, woher aufmerksame Fernsehzuschauer ihre Tochter kennen und was es mit einer Kiste auf sich hat.

Fußballerin Franziska Stieber im Porträt: Die Allstedter Torwartfrau sichert sich Auszeichnung vom Fußballverband Sachsen-Anhalt

Franzsika Stieber (Mitte) wurde jüngst bei der Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft in Barleben als beste Torhüterin ausgezeichnet. Die Urkunde bekam sie überreicht von Leonard Korn (links) und Robin Seitenglanz.

Wansleben/mz. - Für die Allstedter Fußballfrauen war jüngst bei der Endrunde der Futsal-Hallenlandesmeisterschaft in Barleben nichts zu holen. Nach drei Niederlagen in der Gruppenphase war schon nach ebendieser Schluss für die Fußballerinnen aus Mansfeld-Südharz.