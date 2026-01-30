Ein junger Mann hat Ende Oktober sein häusliches Umfeld in Zerbst verlassen. Am Freitag wurde eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Junger Mann wird seit drei Monaten vermisst - Polizei bittet bei Suche nach Vasile um Hilfe

Dessau/MZ. - Die Polizei in Anhalt sucht nach einem 20 Jahre jungen Mann, der seit vergangenen Oktober in Zerbst vermisst wird. Drei Monate nach seinem Verschwinden hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Freitag, 30. Januar, eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Vasile P. hat nach Angaben der Polizei am 25. Oktober sein häusliches Lebensumfeld verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung des Gesuchten.

Wer hat Vasile P. gesehen? (Foto: Polizei Anhalt-Bitterfeld)

Der junge Mann ist

circa 1,80 Meter groß

von schlanker Gestalt

hat dunkle kurze Haare und braune Augen

hat Tätowierungen am Hals und am rechten Arm

Angaben zu seiner Bekleidung liegen nicht vor.

Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort nimmt das Revierkommissariat Zerbst unter der Rufnummer 03923/7160 bzw. per Mail [email protected] sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.