Der Stadtrat Braunsbedra diskutiert weiter die geplante Hähnchenmastanlage im Ortsteil Großkayna. Es geht um das Einverständnis zum Bebauungsplan. In für Bürger und Räte wichtigen Punkten ist der künftige Betreiber nun zu einer schriftlichen Vereinbarung bereit. Worum es genau geht.

Zu welchen Zugeständnissen der Investor der Hähnchenmastanlage bereit ist

Braunsbedra/MZ. - Die Zulassung einer Hähnchenmast auf dem Gelände der ehemaligen Sauenzuchtanlage Großkayna wurde aufgrund der Brisanz einer Massentierhaltung im Braunsbedraer Bauausschuss am Dienstag ausführlich diskutiert. Wie zuvor im Ortschaftsrat Großkayna gab es am Ende mehrheitliche Zustimmung. Nur Stadträtin Kerstin Rosmeisl (AfD-Fraktion) war dagegen.