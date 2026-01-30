Musical in Weißenfels Schaurig-schön: So laufen Proben für Musical in Weißenfels
Der Verein Kulturphönix präsentiert ab März das neue Stück „The Addams Family“. Wie der Tickelverkauf dafür läuft.
30.01.2026, 14:00
Weißenfels/MZ. - Noch einige Requisiten verteilen, Musik auflegen – und dann geht es auch schon los mit der Probe für den ersten Akt im Spiegelsaal des Weißenfelser Kulturhauses. Jeder weiß, wo sein Platz ist. Immerhin proben die Akteure des Weißenfelser Vereins Kulturphönix schon seit November 2024 für ihr bislang größtes Projekt. In diesen Wochen läuft die heiße Phase: Am Freitag, den 13. März, 19 Uhr, ist Premiere für das Musical „The Addams Family“.