Viele Feste und ein starkes Miteinander prägten das Jahr 2025 im Thalenser Ortsteil Westerhausen. Im Interview spricht Ortsbürgermeister Eiko Franke über Höhepunkte, aber auch über Ärgernisse wie wilde Müllablagerungen. Zudem blickt er auf die großen Herausforderungen 2026.

Gemeinschaft als Stärke, Müll als Problem: So blickt Westerhausen auf 2025 zurück

Das „Westerhäuser Horrorlabyrinth“ im Sonnenblumen-Irrgarten war ein Highlight im Jahr 2025.

Westerhausen/MZ. - Die Sanierung des Feuerwehr-Gerätehauses mit Dorfgemeinschaftshaus abzuschließen, das ist eine der Herausforderungen für Thales Ortsteil Westerhausen im Jahr 2026. Darüber, über Ärgernisse und Höhepunkte im vergangenen Jahr spricht Ortsbürgermeister Eiko Franke im Interview mit Kjell Sonnemann.