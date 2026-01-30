Ortsentwicklung in Thale im Harz Gemeinschaft als Stärke, Müll als Problem: So blickt Westerhausen auf 2025 zurück
Viele Feste und ein starkes Miteinander prägten das Jahr 2025 im Thalenser Ortsteil Westerhausen. Im Interview spricht Ortsbürgermeister Eiko Franke über Höhepunkte, aber auch über Ärgernisse wie wilde Müllablagerungen. Zudem blickt er auf die großen Herausforderungen 2026.
Westerhausen/MZ. - Die Sanierung des Feuerwehr-Gerätehauses mit Dorfgemeinschaftshaus abzuschließen, das ist eine der Herausforderungen für Thales Ortsteil Westerhausen im Jahr 2026. Darüber, über Ärgernisse und Höhepunkte im vergangenen Jahr spricht Ortsbürgermeister Eiko Franke im Interview mit Kjell Sonnemann.