Amtswechsel in Hettstedt Ein Kapitel endet – ein neues beginnt: Dirk Fuhlert übergibt Bürgermeisteramt an Frank Tallig

Nach sieben Jahren im Amt übergibt Dirk Fuhlert die Leitung der Stadt Hettstedt. Zum 1. Februar 2026 übernimmt Frank Tallig die Nachfolge und führt künftig die Geschäfte der Stadtverwaltung.