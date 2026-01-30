Amtswechsel in Hettstedt Ein Kapitel endet – ein neues beginnt: Dirk Fuhlert übergibt Bürgermeisteramt an Frank Tallig
Nach sieben Jahren im Amt übergibt Dirk Fuhlert die Leitung der Stadt Hettstedt. Zum 1. Februar 2026 übernimmt Frank Tallig die Nachfolge und führt künftig die Geschäfte der Stadtverwaltung.
Aktualisiert: 30.01.2026, 15:18
Hettstedt/MZ. - Auf einer Sonderstadtratssitzung ist Hettstedts bisheriger Stadtchef Dirk Fuhlert (parteilos) verabschiedet und der neugewählte Bürgermeister Frank Tallig (CDU) in seinem neuen Amt vereidigt worden.