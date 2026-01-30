Mutmaßlich um einer Strafe zu entgehen, fährt ein illegaler Schrottsammler bei einer Kontrolle plötzlich los und verpasst nur knapp einen Mitarbeiter des Ordnungsamts.

Illegaler Schrottsammler fährt in Wittenberg fast Mitarbeiter des Ordnungsamtes an

Die Ladefläche des im November kontrollierten Schrottsammlers. Der Fahrer soll nun fast einen Ordnungsamtmitarbeiter angefahren haben.

Wittenberg/MZ. - Die Geschichte klingt wie aus einem Krimi: Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes des Landkreises ist beim Versuch, einen illegalen Schrottsammler zur Rede zu stellen, fast überfahren worden.