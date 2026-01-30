Beginnen viele Menschen der Saale-Unstrut-Finne-Region das neue Jahr mit Sport und Training? Studioleitungen aus Naumburg, Freyburg und Bad Bibra geben Tipps, um langfristig am Ball zu bleiben.

Regionale Fitnessstudios erzählen: Großer Andrang im Januar oder doch erst kurz vor der Grillsaison?

Sandra Walther trainiert seit Anfang des Jahres im Reha-Mallia-Plus in Naumburg. Nach einer Operation will sie etwas für sich und ihren Körper tun.

Naumburg - „Ich will das jetzt wirklich durchziehen“, sagt Sandra Walther. Die Naumburgerin hat sich in diesem Jahr im Gesundheitszentrum „Reha-Mallia-Plus“ angemeldet, um dort zu trainieren und fit zu werden. „Ich schaffe in der Pflege schwer körperlich“, erzählt die zweifache Mutter. Sie habe es lange nicht hinbekommen, Sport zu treiben und sich selbst ein bisschen vernachlässigt. Dann bekam sie Schulterprobleme und musste operiert werden. Während der Genesung und in der Reha nahm sie sich dann vor: „Ich muss was für mich und meinen Körper tun.“