Handball-Regionalliga Mitte In Südafrika geboren, jetzt beim HCB in zentraler Rolle: Ex-Fuchs mit viel Potenzial
Der Offensivmotor der Burgenland-Männer soll nicht mehr stottern. Im Heimspiel gegen den USV Halle will auch Neuzugang Thato Weiß für mehr Angriffsdruck sorgen.
Aktualisiert: 30.01.2026, 17:28
Naumburg. - Wohin geht in dieser Regionalliga-Saison noch die Reise der HCB-Männer? Die 9:1-Punkte-Serie am Ende des vergangenen Kalenderjahres ließ zunächst die Richtung „nur noch nach oben“ vermuten. Doch die beiden jüngsten Niederlagen – 23:25 daheim gegen Aufsteiger Wittenberg-Piesteritz und 30:33 bei der SG Pirna/Heidenau – haben den Drittliga-Absteiger wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.