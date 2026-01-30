weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Handball-Regionalliga Mitte: In Südafrika geboren, jetzt beim HCB in zentraler Rolle: Ex-Fuchs mit viel Potenzial

Der Offensivmotor der Burgenland-Männer soll nicht mehr stottern. Im Heimspiel gegen den USV Halle will auch Neuzugang Thato Weiß für mehr Angriffsdruck sorgen.

Von Torsten Kühl Aktualisiert: 30.01.2026, 17:28
Die HCB-Männer, hier Linksaußen Laurenz Kröber (l.) beim Training in Plotha, empfangen am Samstagabend im „Euroville“ den USV Halle. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Naumburg. - Wohin geht in dieser Regionalliga-Saison noch die Reise der HCB-Männer? Die 9:1-Punkte-Serie am Ende des vergangenen Kalenderjahres ließ zunächst die Richtung „nur noch nach oben“ vermuten. Doch die beiden jüngsten Niederlagen – 23:25 daheim gegen Aufsteiger Wittenberg-Piesteritz und 30:33 bei der SG Pirna/Heidenau – haben den Drittliga-Absteiger wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.