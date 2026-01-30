Heizung, Beleuchtung, Belüftung Marienkirche wird Sanierungsfall - Mitteldeutsches Theater von Dieter Hallervorden droht Zwangspause
2022 hat Dieter Hallervorden sein Mitteldeutsches Theater in Dessau eröffnet. Doch in der Marienkirche ist vieles marode. Die geplante Sanierung hat große Auswirkungen – nicht nur auf das Theater.
Aktualisiert: 30.01.2026, 16:10
Dessau/MZ. - Die Dessauer Marienkirche ist ein Sanierungsfall. Die Stadt muss handeln, um die Veranstaltungsstätte am Schlossplatz weiter nutzen zu können und hat einen Grundsatzbeschluss zur Modernisierung gefällt. Welche Auswirkungen das hat.