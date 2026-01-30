weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mitteldeutsches Theater in Dessau: Zwangspause durch Sanierungsarbeiten?

Heizung, Beleuchtung, Belüftung Marienkirche wird Sanierungsfall - Mitteldeutsches Theater von Dieter Hallervorden droht Zwangspause

2022 hat Dieter Hallervorden sein Mitteldeutsches Theater in Dessau eröffnet. Doch in der Marienkirche ist vieles marode. Die geplante Sanierung hat große Auswirkungen – nicht nur auf das Theater.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 30.01.2026, 16:10
Blick auf die Marienkirche in Dessau. Das marode Gebäude muss dringend saniert werden. Das trifft auch das Mitteldeutsche Theater von Didi Hallervorden. 
Blick auf die Marienkirche in Dessau. Das marode Gebäude muss dringend saniert werden. Das trifft auch das Mitteldeutsche Theater von Didi Hallervorden.  Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Die Dessauer Marienkirche ist ein Sanierungsfall. Die Stadt muss handeln, um die Veranstaltungsstätte am Schlossplatz weiter nutzen zu können und hat einen Grundsatzbeschluss zur Modernisierung gefällt. Welche Auswirkungen das hat. 