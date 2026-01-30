weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Motorradfahrer bei Unfall gestorben: Staatsanwaltschaft ermittelt

Tödliche Unfälle im Saalekreis Zwei Motorradfahrer sterben - Staatsanwaltschaft Halle ermittelt

Zwei Motorradfahrer sind am selben Tag und nahezu zur gleichen Uhrzeit tödlich verunglückt. Gegen wen die Staatsanwaltschaft Halle in einem Fall ermittelt.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 30.01.2026, 16:08
Polizei und Rettungskräfte waren nach den Unfällen schnell vor Ort (Symbolfoto).
Polizei und Rettungskräfte waren nach den Unfällen schnell vor Ort (Symbolfoto). (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/Merseburg. - Es war ein rabenschwarzer Tag im August vergangenen Jahres: Nahezu zeitgleich sind im Saalekreis zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Im Fall eines getöteten 51-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Halle.