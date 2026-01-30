Zwei Motorradfahrer sind am selben Tag und nahezu zur gleichen Uhrzeit tödlich verunglückt. Gegen wen die Staatsanwaltschaft Halle in einem Fall ermittelt.

Polizei und Rettungskräfte waren nach den Unfällen schnell vor Ort (Symbolfoto).

Halle (Saale)/Merseburg. - Es war ein rabenschwarzer Tag im August vergangenen Jahres: Nahezu zeitgleich sind im Saalekreis zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Im Fall eines getöteten 51-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Halle.